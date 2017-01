Vertel jouw verhaal over je tweede leven

NIJMEGEN - Mensen zeggen vaak: je leeft maar een keer. Voor sommigen gaat dat niet op. Ze krijgen een tweede leven door een gebeurtenis die alles drastisch veranderde.

Ze werden na een operatie vrouw of man.

Ze waren schatrijk en nu straatarm, of omgekeerd.

Ze dachten dat ze dood gingen en bleven toch leven.

Ze gingen in een klooster of kwamen er juist uit.

Ze waren volslagen onbekend en ineens beroemd.

Er zijn veel breuklijnen denkbaar.

De Gelderlander wil een serie maken over mensen in ons verspreidingsgebied die een tweede, heel ander leven kregen. Past uw verhaal daarin? Stuur dan een mail met korte beschrijving van de grote omslag in uw leven naar redacteur Wilma de Cort: w.dcort@gelderlander.nl.