Vrachtwagen rijdt op A1 in op file, vier gewonden

videoAPELDOORN - Een vrachtwagen is vanavond rond 22.30 uur ingereden op een file op de A1 bij Apeldoorn. Bij het ongeval zijn vier personen gewond geraakt. Eén persoon is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De exacte toestand van de slachtoffers is onbekend.