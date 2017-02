Vrouw (41) bezweken aan verwondingen steekpartij Croeselaan

Wat de reden van de steekpartij was, is nog onbekend. De verdachte kon voor de Knoopkazerne, op enkele meters van de plek van het steekincident, worden aangehouden, zag ooggetuige Herman de Vette. ,,Hij liep rustig richting de Rabobank, toen vier agenten met getrokken pistool riepen dat hij werd aangehouden en dat hij moest gaan liggen. Hij werkte er rustig aan mee. Wel gek dat hij weer terugliep naar waar het was gebeurd.”

Kritieke toestand

Het onderzoek van de politie concentreerde zich rondom een vorkheftruck van een Utrechts bouwbedrijf. RTV Utrecht sprak een ooggetuige die een man voor de Rabobank langs zag rennen. Bij de Moreelsebrug botste hij op een vrouw, die hij in de buik zou hebben gestoken. Het slachtoffer had in eerste instantie niks in de gaten, maar zakte even later toch in elkaar. Een bouwvakker zou nog achter de dader aangerend zijn.