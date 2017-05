Vrouw (78) overleden na rammen auto's op parkeerplaats Heerde

De vrouw was bezig met parkeren en raakte door nog onbekende oorzaak de controle over de auto kwijt. Ze raakte bij het ongeval ernstig gewond en werd door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. In het ziekenhuis is zij overleden.



De vrouw raakte vermoedelijk een verkeersbord. Vervolgens reed zij achteruit om de schade te bekijken. Toen ze wilde stoppen heeft de bestuurster in plaats van de rem het gaspedaal ingedrukt. Dit gebeurde terwijl ze al half uit de auto stond. Nadat het gaspedaal was ingedrukt ging de auto met forse snelheid naar achteren, hierbij werd ze uit de auto geslingerd en liep ze letsel op. Toen de auto naar achteren reed, maakte de auto een bocht waarna het voertuig tegen enkele geparkeerde auto's is gebotst.