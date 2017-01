article

VALBURG - Door een ongeval op de A50 tussen Arnhem en Oss is maandagochtend file ontstaan bij het knooppunt Valburg in de richting van Nijmegen. De file bedroeg 4 kilometer. Volgens een weginspecteur van Rijkswaterstaat is ook een slachtoffer gereanimeerd.

File door ongeval op A50, rijstroken weer vrij

