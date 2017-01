article

Nachtelijke strooiactie na hoosbui in Beuningen

WEURT - Het was een hectische nacht voor de strooiploeg van de gemeente Beuningen. Een nachtelijks hoosbui spoelde in de ijskoude nacht het zout van de wegen. Die laag was 's avonds aangebracht op doorgaande wegen en fietspaden, omdat het duidelijk was dat het glad zou worden.

