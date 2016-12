article

WEURT - Een beginnend bestuurder is maandagavond zijn rijbewijs kwijtgeraakt omdat hij met te hoge snelheid wegreed van een alcoholcontrole op de Nieuwe Pieckelaan in Weurt. Nadat hij had geblazen werd hij bij het wegrijden geklokt op 52 kilometer te hard.

Te hard wegrijden bij alcoholcontrole kost jonge bestuurder rijbewijs

