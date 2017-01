Cafetaria weg uit dorpshart Bergharen

BERGHAREN - Eind van dit jaar verlaat Snackpoint Hill's het centrum van Bergharen. De cafetaria trekt in bij eetcafé Hill's Food & Fun aan de Stompendijk.

Vele tientallen jaren zit er een snackbar in de keet aan de Dorpsstraat. De laatste 23 jaar met Hannie en Henry van den Heuvel als eigenaar. Sinds 2012 runnen zij ook camping de Tolbrug aan de Stompendijk en het daarbij gelegen eetcafé.

Verhuizing

In november wordt de keuken van Hill's eetcafé verbouwd. Als die gereed is, gaat de snackbar over. Aan de Stompendijk kunnen klanten straks kiezen uit twee ingangen: een voor afhaaleten en een voor lunch en diner. Wat er met de keet aan de Dorpsstraat gaat gebeuren, is nog onbekend.