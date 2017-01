article

1.6809266

WIJCHEN - De brandweer heeft dinsdagavond laat een autobrand geblust aan de Snelliusstraat in Wijchen. Daar stond een voertuig in lichterlaaie dat daar volgens zowel de politie als brandweer was gedumpt en vervolgens in brand gestoken.

Gedumpte auto in brand gestoken achter loods in Wijchen

WIJCHEN - De brandweer heeft dinsdagavond laat een autobrand geblust aan de Snelliusstraat in Wijchen. Daar stond een voertuig in lichterlaaie dat daar volgens zowel de politie als brandweer was gedumpt en vervolgens in brand gestoken.

http://www.gelderlander.nl/regio/wijchen-beuningen/wijchen/gedumpte-auto-in-brand-gestoken-achter-loods-in-wijchen-1.6809266

http://www.gelderlander.nl/polopoly_fs/1.6809268.1483486387!image/image-6809268.JPG

Wijchen,Brandstichting,Brand

Wijchen