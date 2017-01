Kennismaken tijdens mensenbingo in Wijchen

WIJCHEN - Zeker vijftig mensen doen woensdag 5 april mee aan de Wijchense 'Mensenbingo'. Wat de Wijchense bibliotheek betreft, doet er die avond een veelvoud van dat aantal aan het initiatief mee. Het idee is dat mensen die elkaar niet kennen, één op één korte gesprekjes met elkaar hebben en elkaar over zichzelf en hun kennis vertellen.

„Wij verwachten dat iedereen bijzonder is en wat te vertellen heeft", zegt directeur Anja Kaashoek van de bibliotheek.

Gesprekjes

„Het idee is dat kennis niet alleen in boeken en op internet te vinden is, maar ook in mensen zelf zit." Iemand die gek op wandelen is, praat bijvoorbeeld met iemand met veel kennis van literatuur, en een automonteur met een zakenvrouw: „We willen onverwachte ontmoetingen mogelijk maken.”

Bingokaart

Tijdens de ontmoetingsavond spreken deelnemers steeds kort met een andere deelnemer, die vervolgens op een bingokaart wordt afgestreept. Een wedstrijdelement is er niet, de kaart is voor de grap.

Deelnemers

De komende weken gaat de bieb op zoek naar meer deelnemers uit allerlei lagen van de Wijchense samenleving. Opgeven voor de avond kan via mensenbingo@gmail.com, of op een grote bingokaart in de bibliotheek.