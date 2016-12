article

WIJCHEN - De brandweer is zaterdagavond met meerdere wagens uitgerukt naar de Watersnipstraat in Wijchen omdat er een woning in brand zou staan. De melder, die op grote afstand stond, had zich echter vergist en het haardvuur op de tv aangezien voor echte vlammen.

Passant ziet haardvuur op tv aan voor flinke woningbrand

