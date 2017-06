Zorginstellingen brengen salarissen topbestuurders in het gareel

NIJMEGEN - Vier zorgbestuurders die werkzaam zijn in het verspreidingsgebied van De Gelderlander stonden vorig jaar in de top 50 van veelverdieners, opgesteld door de FNV. Een aantal bestuurders verdient nog steeds te veel, maar in alle jaarverslagen staat dat de organisaties er aan werken om het salaris in het gareel te krijgen. Van één bestuurder werd het salaris al verlaagd.

Joke Siraa van Attent Zorg en Behandeling uit Dieren stond vorig jaar op plaats 20 van de meest verdienende zorgbestuurders, met 230.378 euro. Ze heeft vorig jaar de organisatie verlaten.

Groesbeek

In het jaarverslag van de ZZG zorggroep uit Groesbeek is te lezen dat de twee bestuurders, Dick Herfst (nummer 20 van de lijst) en Jelle de Visser (nummer 40), ook in 2016 beiden meer verdienen dan de norm. Volgens het jaarverslag kon dat omdat beiden onder de overgangsregeling vallen.

Herfst verdiende in 2016 volgens het verslag 232.886 euro. Dat is 1,1 procent meer dan de 230.346 euro van het jaar ervoor. De Visser verdiende 214.966 euro in 2016. Dat is 1,5 procent meer dan de 211.700 euro die hij in 2015 verdiende.

Verlaagd

Bestuurder Maarten van Rixtel van Sensire, de grootste zorgaanbieder van de Achterhoek en de Liemers, stond vorig jaar op plek 44 van de lijst van veelverdieners. Om aan de norm te voldoen, werd zijn salaris in 2016 verlaagd naar 198.573 euro. Dat is 2,3 procent minder dan de 205.140 euro die hij in 2015 kreeg.

0,2 procent

Met 188.780 euro verdienden Karin Lieber van het Wageningse Zinzia in 2015 meer dan de norm. Ze viel buiten de top 50 van veelverdienders. In 2016 verdient ze met 189.105 euro– een toename van 0,2 procent – nog steeds meer dan de norm. In het jaarverslag zegt Zinzia dat vanaf 2017 het salaris wordt verlaagd om aan de norm te voldoen.

Veenendaal