Airbnb is echt een 'vrouwending'

Wereldwijd is 55 procent van de verhuurders bij Airbnb een vrouw. Opvallend veel van hen kunnen dankzij verhuur van een deel van hun woning rondkomen, de hypotheek betalen of een eigen bedrijf starten, stelt Airbnb.

Vrouwen besteden een groter deel van de bijverdiensten aan huishoudelijke uitgaven. Ook geven ze vaker dan mannen aan dat ze de inkomsten nodig hebben om rond te komen of hun huis te kunnen betalen. Wereldwijd stelt 62 procent van de alleenstaande moeders die zich hebben aangemeld als gastvrouw, dat ze dankzij Airbnb hun woning kunnen blijven betalen.

Leerzaam

Amber Patton uit Cleveland is zo'n moeder. Ze twijfelde of ze wel vreemden in haar huis wilde, maar de extra inkomsten gaven de doorslag. ,,En het blijkt voor mijn zoon van 7 heel leerzaam. Hij ontmoet mensen uit de hele VS en de rest van de wereld; hij leert van alles over topografie en cultuur.''

In Orlando kon Rosangela Dershem, een gescheiden vrouw met een volwassen zoon, haar tweede baan opzeggen dankzij de verhuur van haar extra slaapkamer. ,,Airbnb heeft me gered. Die 1.000 tot 2.500 dollar per maand heb ik nodig, want ik verdien niet zoveel als onderwijsassistent op een basisschool.'' Vriendinnen van haar hebben eenzelfde verhaal: ,,Toen de man van een vriendin bij haar wegging, kon ze het huis niet meer betalen. Dankzij Airbnb woont ze er nog en gaat het fantastisch met haar.''

Airbnb is geen wondermiddel dat de achtergestelde positie van vrouwen op de arbeidsmarkt uitwist, zegt het bedrijf. ,,Maar door platforms als Airbnb vinden vrouwen overal ter wereld nieuwe bronnen van inkomsten en nieuwe kansen voor economische zekerheid en onafhankelijkheid.''

Gelijkheid

Het platform schat dat zo'n 50.000 vrouwen hun Airbnb-inkomsten gebruiken om een eigen bedrijf te starten. Topman Brian Chesky wil dat aspect van zijn bedrijf onder de aandacht brengen, in plaats van de overlast in buurten met veel kortetermijnverhuur of de juridische strijd die het bedrijf voert met wetgevers in veel landen. ,,Dat iedereen in 60 seconden ondernemer, gastheer of gastvrouw kan worden, zorgt voor gelijkheid'', zei Chesky tegen CBS.

Vrouwelijke hosts zijn ook de succesvolste. Bijna 60 procent van de aanbieders met het label 'Superhost' is vrouw. Die titel verdien je als je goede recensies krijgt, goed communiceert met gasten en je afspraken nakomt. Vrouwen van boven de 60 ontvangen procentueel het vaakst de topscore van 5 sterren.

Maar hoe belangrijk vrouwen ook zijn voor Airbnb, dat is niet terug te zien in de top van het bedrijf. De raad van bestuur bestaat geheel uit mannen.