Filmpje zware storm op cruiseschip opgedoken

Het schip van Royal Carribean, dat meer dan 4.500 passagiers en 1.600 bemanningsleden aan boord had, was op weg naar de Bahamas. Op het moment dat het in de storm terechtkwam, wilde het een tussenstop maken in Port Canaveral in Florida.



Op de beelden van Stephen J. Burke, die aan boord was als muzikant, hoor je zijn vriend aan het raam zeggen: ,,We blijven gewoon op een plek zitten, hopelijk komen we niet om.'' Burke staat zelf ook doodsangsten uit. ,,Jezus Christus man! We zitten onder water, op het derde scheepsdek."