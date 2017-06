Gelderland populairste bestemming vakantie in eigen land

Het aantal Nederlanders dat vorig jaar op een of andere manier vakantie vierde in eigen land, nam toe. In totaal kregen Nederlandse accommodaties 23 miljoen gasten uit eigen land op bezoek, in 2015 waren dat er nog 22,3. Dat er meer gasten dan inwoners zijn, komt doordat sommige Nederlanders meerdere keren per jaar een accommodatie in eigen land bezoeken.

In absolute zin zagen Gelderland en Noord-Holland de grootste stijging van het aantal gasten uit eigen land. Deze provincies krijgen sowieso de meeste Hollandse gasten te verwerken. In Gelderland brachten vorig jaar ruim 3,3 miljoen Nederlanders minimaal één nacht door, 114 duizend meer dan een jaar eerder. In Noord-Holland steeg het aantal Hollandse gasten in een jaar tijd met 112 duizend naar in totaal ruim vier miljoen Nederlanders.

Bungalowparken nummer één