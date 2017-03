Het Heilige Land voor toeristen?

De Israëlische toerismesector hoopt te profiteren van de onrustige situatie in traditioneel populaire zonbestemmingen zoals Turkije en Egypte. ,,Iedereen ziet dat terreuraanslagen nu overal kunnen plaatsvinden. Kijk naar wat er recentelijk in Londen, Berlijn en Parijs is gebeurd", vindt Halevi. ,,In Israël was het de afgelopen twee jaar juist heel rustig. En Israëliërs weten wat ze bij een aanslag moeten doen, daar zijn we in getraind."



Of die boodschap aankomt, blijft de vraag. Tijdens de oorlog in de Gazastrook in 2014 kreeg de Israëlische toerisme-industrie harde klappen, waarvan ze maar mondjesmaat is hersteld. Door de voortdurende conflicten binnen en buiten Israëls grenzen kleeft er een hardnekkig stigma van dreiging en onveiligheid aan het land.



Maar het Nederlandse toerisme naar Israël vertoont een stijgende lijn. In 2016 bezochten 50.181 Nederlanders het Heilige Land, een stijging van 5 procent ten opzichte van het jaar ervoor. De Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al zet deze zomer grotere toestellen in op Schiphol om aan de vraag te kunnen voldoen. ,,Wij zien een opvallende stijging in het toerisme naar Israël na de aanslag in Nice in de zomervakantie van 2016", zegt Eward Moerman van Promised Lands, een op Israël gerichte touroperator uit Rotterdam. ,,Mensen komen naar ons en zeggen: we zoeken een veilige vakantiebestemming voor het gezin. We dachten aan Israël. Dat is voor ons de omgekeerde wereld. We zijn gewend dat het Midden-Oosten in de perceptie van mensen per definitie onveilig is."