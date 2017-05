Humor van easyJet: 'hier graag een stokbroodje kip'

'Bungalow op vakantiepark is uit, natuurhuisje is in'

8 mei Een vakantie in een huisje midden in de natuur en vooral niet op één van die vele vakantieparken. Dat is wat twee vogelaars Luuk (28) en Tim van Oerle (30) zeven jaar geleden niet konden vinden op Google. Vandaag de dag is hun website Natuurhuisje.nl uitgegroeid tot een fenomeen in Nederland en België.