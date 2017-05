Italiaanse kasteeltjes voor de doe-het-zelver

Vooruit, de gebouwen staan niet midden in Rome en ze zijn ook niet in geweldige staat. Maar romantische zielen en avonturiers kunnen wel door wat afbladderend stucwerk heen kijken, vermoedt de Italiaanse overheid. Want wie wil er nou niet in een schitterend klooster wonen dat alleen over een smalle voetbrug te bereiken is? Of een prachtig stadskasteeltje midden op een gezellig plein?



De gebouwen zijn onderdeel van 'Wegen en paden', een nieuw project dat is opgezet voor de herontwikkeling en het hergebruik van openbare gebouwen langs voetpaden en historische en religieuze routes. Op dit moment staan de 103 panden leeg en het is de bedoeling om het toerisme langs die voet- en fietspaden weer op te krikken.



Italië zit vooral te wachten op jonge ondernemers onder de 40 die volgende zomer al aan de slag willen. De ondernemer krijgt een huurcontract voor 9 tot 50 jaar, verbouwt het pand en geeft de omgeving een make-over, en de plaatselijke overheid neemt de infrastructuur voor zijn rekening. En waar het in het zuiden allemaal nogal lang kan duren voor vergunningen rond zijn: bij dit project moet dat geen probleem zijn.