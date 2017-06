Nederlanders massaal op zoek naar vakantieaanbieding na aanslag

InfographicsVlak na een aanslag of politieke onrust in een vakantieland zijn het de Nederlanders die korting ruiken. Op Google speuren ze naar voordelige reisjes. Dit blijkt uit data-onderzoek van Google naar wereldwijd zoekgedrag.

Een vakantie begint meestal met een uitgebreid onderzoek naar de bestemming via Google. De zoekmachine onderzocht daarom de trends en ontwikkelingen in de vakantiebusiness op basis van dit zoekgedrag. Alle onderzochte zoektermen hielden verband met vakanties en waren niet op zichzelf staande woorden als 'Griekenland', maar bijvoorbeeld 'vakantie Griekenland'.

Relatieve groei

Het land van de gyros en moussaka scoort dit jaar onder Nederlanders 65 procent hoger op Google dan vorig jaar. Turkije nam 14 procent af, wegens de politieke onrust en angst voor terrorisme.



Een opvallend detail is volgens Google dat Nederlanders na aanslagen of onrust direct zoeken op termen als 'voordelig' en 'aanbieding' in combinatie met het vakantieland. Verder valt Google op dat er veel werd gezocht naar' Dominicaanse Republiek huwelijksreis'. Wat bleek: Nederlanders willen daar geen wittebroodsweken vieren, ze waren vooral benieuwd naar het Nederlandse stel dat door voedselvergiftiging om het leven kwam.

Volledig scherm Relatieve groei ten opzichte van vorig jaar. © Google

Waar zoeken buitenlanders naar voor hun vakantie in Nederland?

De populairste zoektermen onder buitenlanders

Duitsers - top 5

1. Amsterdam

2. Efteling

3. Zandvoort

4. Maastricht

5. Keukenhof

Belgen - top 5

1. Efteling

2. Amsterdam

3. Maastricht

4. Rotterdam

5. Keukenhof

Engelsen - top 5

1. Amsterdam

2. Cheap flights to Amsterdam

3. Amsterdam hotels

4. Things to do in Amsterdam

5. Rotterdam

Opvallend is dat De Wallen niet in de top 5 van de Engelsen voorkomen, maar wel bij de 'preutse' Amerikanen. Ook Utrecht en Rotterdam wekken de interesse van de Amerikanen.

Amerikanen - top 5

1. Amsterdam

2. Anne Frank house

3. Rotterdam

4. Utrecht

5. Red light district Amsterdam

Volledig scherm © ANP, AP

Kamperen in trek

Kamperen is dit jaar onder Nederlanders populairder dan ooit. Zoektermen met het woord kamperen worden van januari tot juni 30 procent meer ingetikt in de zoekmachine. Nederlanders zoeken daarnaast vooral naar een ideale strandbestemming, want de populairste zoektermen zijn 'Zandvoort', 'strand', 'aan zee', 'Scheveningen' en 'Texel.'

Verder blijkt dat 52 procent van de Nederlandse 'Googlers' op zoek is naar een vakantie in eigen land. 48 procent van de geïnteresseerden voor ons kikkerlandje komt van over de grens. In de grafiek hieronder is te zien dat we nog steeds het populairst zijn bij de Duitsers. Onder de categorie 'overig' worden landen als Polen, India en Brazilië genoemd.

(Data onderzocht van januari tot juni)