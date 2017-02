Op reis door het landschap van Wie is de Mol?

Het beloofde landWie is de Mol? is bijna afgelopen. Het landschap waar de opnames zijn gemaakt, schittert door: Oregon, in het noordwesten van de VS.

Daar heb je hem, Mount Hood, vanuit het vliegtuig te zien. De verijsde hellingen lichten op in de lage winterzon. De ruim 3.400 meter hoge berg is het landmark van Oregon, het land van Wie is de Mol?.



In aflevering 1 vlogen ze lager, de deelnemers aan het tv-programma, wel keken ze vanuit hun helikopters neer op hetzelfde Pacific Northwest National Forest. Beboste valleien, ravijnen, kliffen, rivieren, watervallen, eindeloze natuur - geen menselijke bewoning te bekennen.



Die is er natuurlijk wel in Oregon: vier miljoen inwoners, niet bar veel op een oppervlakte van achtmaal Nederland. Ruimte, daar zijn de Oregonians aan gewend; net gearriveerde Nederlanders kunnen het gegeven even verwerken terwijl ze vanaf het vliegveld van Portland 120 kilometer oostwaarts rijden. Bestemming: 'terug' naar Mt. Hood, liever gezegd naar de fameuze Timberline Lodge, een luxehotel voor wintersporters en natuurvorsers op de zuid- flank van de reus.

Volledig scherm © Getty Images Quote Oregonians noemen hun grond 'het Bourgondië' van de Pacific Northwest. Washington gaat door voor 'het Bordeaux' Volledig scherm © Getty Images

Volledig scherm © Egbert Jan Riethof Het monumentale houten gebouw, gelegen op 2.000 meter hoogte, werd wereldberoemd nadat er in 1980 buitenopnamen voor de film The Shining waren gemaakt. Daar, wijst hotelmanager Jason: het raam waaruit het gezin van de waanzinnig geworden Jack Torrance (Jack Nicholson) probeert te ontsnappen als hij ze 'here's Johnny' roepend achterna komt met een bijl.



Die bijl ligt nu bij de open haard, te midden van de overdadige chic van het resort. Gasten laten zich ermee fotograferen.



De dorpen in Oregon hebben anno 2017 nog steeds iets van primitieve nederzettingen. Elk huis, elk bedrijf lijkt opgezet door een gedreven pionier, vastbesloten er iets van te maken. In Troutdale, aan de rivier de Columbia, lijkt de hoofdstaat het decor van een wildwestfilm. Een saloon, een grocery store, een bierbrouwerij, Joe's Donut Shop. Houten Victoriaanse huizen met veranda, duifblauw, parelmoer.

Pioniers

Volledig scherm © Getty Images Volledig scherm © Egbert Jan Riethof Onderweg richting de oceaan duikt in Oregon City het einde van de Oregon Trail op. Gemarkeerd door drie enorme huifkarren waarin het bezoekerscentrum huist. Hier konden de pioniers in de 19de eeuw echt niet meer verder; hier hield het beloofde land op. In aflevering 5 van Wie is de Mol? trekken zes deelnemers in huifkarren 16 kilometer langs dezelfde Oregon Trail. Net als ooit de pioniers: families, boeren, kolonisten, gelukszoekers; alleen deden zij 3.200 kilometer, en hadden daar vijf maanden voor nodig.



Even verderop in Oregon City, waarachtig: uitzicht over de Blue Heron Paper Company. Beeld van deze gigantische leegstaande papierfabriek, spectaculair industrieel cultuurgoed, schiet elke week voorbij tijdens het intro van WIDM. In aflevering 2 dwaalden de BN'ers rond in de verlaten hallen om duistere opdrachten uit te voeren; drie van hen verdwenen er spoorloos.



De fabriek - die sloot in 2011 en daarmee het einde markeerde van 150 jaar lokale industrie en economische voorspoed op de oevers van de Willamette - bewijst weer eens hoe mooi verval kan zijn. De fabriek ligt pal naast Willamette Falls, een vervaarlijke waterval. Rookpluimen van nieuwe kleine industrie hangen boven de vallei.



Erg trots zijn de Oregonians op hun bier-, cider- en wijncultuur. Ze noemen zichzelf 'het Bourgondië' van de Pacific Northwest, terwijl noorderbuur Washington doorgaat voor 'het Bordeaux'. Op weg naar de kust gaat het nu dwars door eindeloze glooiende heuvels met wijnbouw, plantages met bessen en olijven. Vlekken zon, vlagen regen, ongewisse wind - het normale weer in februari.

Pinot

In McMinnville, schattig met veel koffiebars en kleinschalige winkels (en zeventien plekken waar je wijn kunt proeven), is het happy hour in Elizabeth Chambers Cellar. Deze winery is gevestigd in - hoe kan het ook anders - een voormalige fabriekshal. Pinot noir en pinot gris, proeven en nippen maar - en ondertussen links en rechts wat keuvelen. Wat zullen we eens te berde brengen over het kostelijke vocht? ,,Het wringt bij de afdronk, maar de neus is pittig. Vleugje... mja, chocola of zoiets. En perzik.''

Getrouwd met Amerikaan

Veel Amerikanen zijn erg hartelijk. ,,Hey, hello! I'm Russell. Where are you from? How long do you plan to stay in Oregon? Where...'' Op het moment dat je een persoonlijk antwoord dreigt te geven, haken ze af. Dat realiseert ook Mary ('Meer') Deiters zich, maar dat is dan ook een landgenote. Ze zit met een glas beaujolais aan een belendend tafeltje. Veertig jaar woont ze in Oregon, getrouwd met een Amerikaan. Het is makkelijk om oppervlakkige vrienden te maken, zegt ze. ,,Diep gaat het niet. Maar de mensen zijn hulpvaardig en zetten zich vrijwillig in voor sociale issues. Ik voel me veilig in Eugene, waar we wonen. Ook in het donker fiets ik rustig door de straten.''



Met de afstanden - die de toerist juist zo rustgevend vindt - heeft Meer minder. ,,Het is zo leeg. Wil ik naar Portland, dan zit ik twee uur in de auto. Dat vinden ze hier normaal. Over stedelijke planning en architectuur denken ze in Oregon niet zo na. Er wordt gewoon voor en achter en links en rechts bijgebouwd. Infrastructureel laat het te wensen over. Maar de natuur is geweldig, en al dat gezonde eten, de wijncultuur...''

Walvissen

Bij Depoe Bay toont de Pacific haar rusteloze aangezicht. Voorbij de heftige branding, ver achter de vandaag wat schemerige horizon, is Japan de eerstvolgende buur. Depoe Bay - popperige huisjes, boulevard, geen glamour - staat bekend om het walvis kijken, al is in februari de kans klein er een te zien. Het is als met beren in de Canadese Rockies: iedereen heeft ze gezien, jij komt net op het verkeerde moment. In het Whale Watching Centre staan camera's, schermen, verrekijkers en een vrijwilliger van Oregon State Parks. De grijze walvis is een nieuwsgierig dier, betoogt de pensionado. ,,Hij steekt graag zijn kop uit het water om te zien wat de mens uitvoert.'' Opeens ziet iemand op een van de grote schermen iets boven de zeespiegel uit steken - maar dat is een opname, sorry.

Vuurtorens

Volledig scherm © Egbert Jan Riethof Volledig scherm © Egbert Jan Riethof De kust van Oregon, 600 kilometer lang, is afwisselend en beeldschoon, scenic. Bij oude witte vuurtorens als bij Yaquina Bay (1874) en Heceta Head (1892) vertelt zo'n Oregon State Parks-vrijwilliger met liefde over zijn monument. Plaatsjes met een charmant en kleurig historic bayfront zoals Newport, een vissershaven waar de zeeleeuwen in slagorde door de baai zwemmen. Nergens appartementengebouwen, nergens massatoerisme. Geen chique resorts of jetset.



In het stadje Yachats zitten in de Drift Inn - alles van hout, countrybandje - Terry Abeyta en Dan Henkins achter hun medium rare steak. ,,Wij zijn in Oregon komen wonen vanuit de gekte van San Diego'', zegt Terry. ,,Hier zit minder geld. In Europa is een woord voor de sfeer van Oregon: gemütlich. Je kunt het vertalen als jolly.'' En Dan: ,,Mensen hebben tijd. Tijd om beleefd te zijn. Om na te denken en verantwoord te leven. Het is laisser-faire, geen vaste winkelsluitingstijden. We zijn niet religieus, maar voor ons is dit het Beloofde Land.''



Vanaf het hoge uitkijkpunt Cape Perpetua kun je op heldere dagen 70 mijl kust overzien, op deze dag is de Pacific kribbig en de hemel van grijs tot zwart. Wolken wit schuim vliegen tegen de kliffen tot waar het oog reikt. De zee kolkt over de rotsen, de branding raast. A coastal wonderland, zeggen de folders terecht. Where the forest meets the sea.

Grot als een kathedraal

Quote 'Mensen hebben tijd. Tijd om beleefd te zijn. Om na te denken' Nog wat zuidelijker is de Sea Lions Cave een verbluffend curiosum. De grootste zeegrot van de VS, ontdekt rond 1900, is te bereiken met een lift. De grot, groot als een kathedraal, is een hang-out voor zeeleeuwen. Honderden zelfs, en ze houden elkaar allemaal blaffend uit de slaap. De stank is niet te harden, maar één troost: in de shop boven kun je een Stetson kopen met een zeeleeuw erop. Het klassieke cowboyhoedenmerk Stetson is een symbool van het Verre Westen.



Zuidelijker is het abrupte begin van de duinenkust die nog 100 kilometer doorloopt - daar ergens is deel 3 van WIDM opgenomen. Via Florence en, landinwaarts, Eugene leidt de weg terug naar Portland. De grootste stad van Oregon is een liberal bubble, een eiland van vrijdenkers. Keep Portland weird is de leus, althans zo promoot de stad zichzelf. Hou Portland maf.



Er is geen duidelijk icoon, afgezien van de Hawthorne Bridge misschien, een hefbrug van groen industrieel staal met twee grote contragewichten. Hier vonden de BN'ers vier 'blinkende' vrijstellingen.



Op het oog is downtown Portland best doorsnee. Alles in blokken, straten kaarsrecht op elkaar. Maar je moet hier niet kijken naar het centrum, want in Portland gaat het om de neighbourhoods, buurtschappen. De kleurrijkste is Mississippi Avenue en omgeving, in stadsdeel Noord. Vol koffiebars (bonen altijd verantwoord geteeld natuurlijk), eettenten, kunstgaleries en onafhankelijke kleine winkels opgezet door enthousiaste locals. Vijftien jaar geleden was armoe hier troef, nu leeft de buurt, activiteit gonst op de straten, de economie bloeit; panden zijn opgeknapt. Hier lopen ook daadwerkelijk de hipsters rond waar Portland bekend om is: de rebelse subcultuur van maffe snorren, vierkante baarden, superstrakke of korte broeken, tattoos, flanellen ruitjeshemden, foeilelijke retrotruien en vintage brillen.

Kleinste stadspark

Natuurlijk, de toerist gaat naar de Japanese Gardens, of Park Forest, 'het grootste stadspark van de wereld', of naar een van de vele andere groene zones. Mill's End Park is 'het kleinste stadspark van de wereld', erkend door het Guinness Book of Records: een perkje op een vluchtheuvel, door de gemeente officieel als park geregistreerd. ,,Een stad met humor'', zegt bewoner Laura Guimond aan de toog bij Pepe Le Moro, een bar in Portland, bekend omdat mixologist Jeffrey Morgenthaler er cocktails bereidt. ,,Meer nog, it's an amazing city.''

Uit & thuis

De reis

KLM-partner Delta Airlines vliegt op dinsdag, woensdag en donderdag vanaf Schiphol non-stop op Portland (10,5 uur). Retourprijzen vanaf €752. Ga ter plaatse op pad met een huurauto.

Het verblijf

Van harte aanbevolen in Portland: het Ace Hotel. Kwaliteit en stijl, kunst, sympathieke aankleding, een pick-up op de kamer - en betaalbaar. Fietsen te huur.

Tip

Laat wat ruimte in de koffer: 40 km ten zuiden van Portland, aan Interstate I-5, ligt Woodburn Premium Outlets. Vanaf de hele westkust komen Amerikanen er inkopen doen. Oregon is taxfree; in Woodburn zijn de prijzen, ook van A-merken, nog 15 procent lager. Bovendien zijn er acties.

