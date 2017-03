Opwarmen in de tipi

Volledig scherm © Shody Careman Is er heel misschien ook een waterkoker? Dan kan ik mijn kruik vullen', vraagt Josephine in onze appgroep 'Bevriezen in de tipi'. 'Geen waterkoker denk ik. Wel een houtkachel en pan. Komt goed', reageer ik.



Wat we precies kunnen verwachten van dat winterkamperen, kan ik mijn vriendinnen Corien (30) en Josephine (29) ook niet vertellen. Ik ken niemand die het al eens gedaan heeft, behalve een militair die beroepshalve moest, en zijn verhalen waren niet al te positief: afzien! Gelukkig zijn de dames tamelijk avontuurlijk ingesteld. De auto volproppen met dekens, vesten, drank en eten, en de rest zien we ter plekke. Dat lijkt me de beste aanpak. En zo tuffen we gedrieën naar Drenthe, naar natuurkampeerterrein Borger, waar de tipi hopelijk voor ons klaarstaat.

Bevroren grond

Na twee uur rijden draaien we een bospad op en aan het einde van dat zandpad zien we de kampeerplek liggen. We moeten even zoeken op het uitgestrekte terrein met één caravan en één oranje tentje waar ik zo op het eerste oog geen winterse nacht in zou willen doorbrengen.



Verderop, op een veldje tussen de bomen, verrijst een hoge tent. Tipiverhuurder Lukas van der Velde, van Tipiskamperen, slaat net de laatste haringen in de grond. ,,Het kost wat extra kracht met die bevroren grond", zegt hij terwijl hij puffend opkijkt van zijn klus. Kijk, die moeite is ons dus al bespaard door een kant-en-klare tent te regelen.



Corien ploft neer op een leunstoeltje. ,,Even lekker weg van de werkstress." Josephine richt zich tot Lukas: ,,Hoe steken we zo'n houtkachel eigenlijk aan?"



Winterkamperen klinkt best gek, maar volgens Lukas loopt het met de tipiverhuur ook in de koudste maanden van het jaar lekker. ,,Je moet ervoor zorgen dat je warm blijft. Want warm wórden is een stuk lastiger dan warm blijven. Maar met een kacheltje in de tent is er eigenlijk geen kunst aan", stelt hij ons gerust.

Tot een jaar of vier geleden werkte hij voor het ministerie van VROM. Door een reorganisatie werd hij gedwongen iets anders te verzinnen. Als kampeerliefhebber begon hij met de tipiverhuur en dat bleek een goede greep. Al kiest hij zelf eerder voor het echte werk: hiken met de backpack op de rug, het liefst in de bergen, licht bepakt, en dus een klein tentje mee, back to basics.

Wij vinden dit basic genoeg. Al horen we later van boswachter Martijn Harms dat de echt stoere winterkampeerders in een hangmat tussen de bomen hangen.

Rust en ruimte

Terwijl Lukas de tent inricht, neemt Martijn ons onder zijn hoede. Eerst een rondje over het terrein, en dan het bos in en de heide op. De boswachter is tevens de beheerder van het kampeerterrein. Toen de toiletgebouwen een aantal jaren geleden vervangen moesten worden, greep hij het moment aan om het geschikt te maken voor winterkamperen. Overdekt, verwarmd sanitair is daarbij een must. ,,Voor veel campings is het niet rendabel om de camping in de winter open te houden", legt hij uit. ,,Maar als boswachter ben ik toch meestal in de buurt en bezoekers kunnen zich bij het digitale aanmeldpunt op het veld zelf melden. Zo kost het niet zoveel geld of moeite om open te blijven." En waar een 'gewone' camping in de winter vooral heel leeg en ongezellig zal ogen, geeft het op deze plek in het bos vooral het gevoel van 'rust en ruimte' en laat dat nou net het motto van het natuurkampeerterrein zijn.

Oorverdovende stilte

Martijn neemt kampeerders mee de Hondsrug op en laat zien hoe 'toekomstbomen' de ruimte krijgen om flink te groeien en om uiteindelijk gekapt te worden. We lopen een stukje over de keien die honderd jaar geleden de 'snelweg' tussen Groningen en Zwolle vormden. Voor het echte winterse gevoel laat Martijn ons natte voeten halen in de heide, waar het dunne ijs onder de voeten kraakt. ,,Het allermooiste van winter op de Hondsrug is sneeuw. Als het hier helemaal bedekt is, wordt het geluid nog meer gedempt dan nu." De stilte doet nu al bijna pijn aan onze stadsoortjes.



De boswachter vertelt dat het winterkamperen steeds populairder wordt. ,,Mensen hebben behoefte om te onthaasten en waar kan dat beter dan in de natuur, zonder enige afleiding." Met oudejaarsdag stond het terrein bijvoorbeeld helemaal vol, vooral met mensen die het vuurwerk wilden ontvluchten. ,,Ik heb voor iedereen oliebollen gehaald, die we warm maakten boven het vuur. Dat soort momenten is echt heel leuk."

Corien en Josephine zijn het erover eens: winterkamperen is de perfecte manier om te ontstressen en eens goed met elkaar te praten. ,,Ik ben me er ineens zo van bewust dat er een hele wereld bestaat naast ons stadse leventje met drukke agenda's en deadlines. Ik moet echt vaker even de natuur in", zegt Corien. ,,In een huisje hadden we eerder een film opgezet of een boek gepakt. Hier zijn we meer met elkaar bezig", constateert Josephine. ,,Aan andere dingen kom je niet eens toe. Je bent echt 'aan het kamperen'. Warm blijven als activiteit." Gek genoeg is dat ontzettend leuk en ontspannend. Het vuurtje aanhouden kost de meeste focus, elk half uur legt iemand er met grote zorgvuldigheid een nieuw blok hout op, om er daarna geduldig voor te zorgen dat het blok vlam vat. Koken op je eigen gestookte kacheltje voelt bijzonder goed en in dekens gewikkeld peuzelen we de soep tevreden op.

Om een uur of 10 zijn we uitgeteld. We stoken het vuur nog een laatste keer op, vullen drie kruiken en bouwen ieder een warm nestje om in te slapen. ,,Inrollen in een wollen deken", had de moeder van Corien getipt. ,,En dan de slaapzak in."

Winterslaap

Quote Met oudejaarsdag stond het terrein helemaal vol, vertelt boswachter Martijn De volgende ochtend denkt Josephine heel anders over dat winterkamperen. ,,Ik ben toch meer een winterbungalow-bezoeker." Ze heeft geen oog dicht gedaan van de kou. Terwijl Corien en ik als een roosje in een tien uur durende winterslaap waren gezakt en pas wakker werden toen de vogeltjes zich al luid lieten horen, sloop Josephine 's nachts de tent uit om de sterrenhemel door de boomtoppen heen te bewonderen. Zo helder zie je ze niet in de stad.

Na een ontbijtje met yoghurt, koude jus d'orange (een koelkast is niet nodig) en warme thee, ruimen we de eet- en logeerspullen weer op en doven we het vuur. ,,Of moeten we die arme mensen van dat kleine oranje tentje vragen of ze zich in de tipi willen warmen?" vraagt Josephine zich nog even af.

In het heerlijk verwarmde toiletgebouw treffen we de bewoner van het tentje. ,,Ideaal juist, kamperen in de winter", zegt ze. ,,In de zomer vind ik het al snel te warm in de tent. Ik heb een plek met elektriciteit, zodat ik een kacheltje aan kan sluiten. Dan maakt het niet uit hoe koud het is, in de tent warm ik weer lekker op", vervolgt de van oorsprong Australische dame. Nog meer voordelen: de stilte op het kampeerterrein, de plaatsen zijn goedkoper in de winter en het vennetje is op z'n mooist.

,,Na de heide naar rechts'', wijst de Australische de weg. Met Google Maps in de hand vinden we het vennetje makkelijk en inderdaad: wat een prachtige kleuren. Het meer is afgedekt met een flinterdun laagje ijs en vormt een grote grijze spiegel. Daarboven wat voorzichtig groen, dat overloopt in het bruin van de kale boomtoppen. De mekkerende warm aangeklede schaapjes op de achtergrond maken het plaatje helemaal af.

Ontspannen rijden we terug naar de Randstad. Onze vrienden zijn heftig onder de indruk van ons avontuur en alle ontberingen die daar volgens hun rampscenario's bij horen. Dat we in een luxe tipi met kachel sliepen, vertellen we nog maar even niet.

Tips voor in de tipi

Warm blijven is gemakkelijker dan warm worden. Dus:

Neem warme pantoffels mee voor in de tent.

Ga nooit met natte sneeuwlaarzen de tent in.

Eet calorierijk en warm voedsel en drink veel warme dranken.

Hang natte spullen te drogen boven de kachel.

Neem een kruik mee en vul die voor het slapengaan met heet water.

Neem een slaapzak mee die speciaal bestemd is voor lage temperaturen.

Neem een wollen deken mee en rol je daarin in de slaapzak.

Slaap met sokken aan en een muts op. Eventueel een die je tot over je neus kan rollen.