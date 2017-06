Plan voor 'Costa del Noord-Korea'

Eten bij de boer

2 juni De tijd dat wij in Oostenrijk allemaal gelukkig werden van een Wiener Schnitzel mit Pommes - 'kijk eens wat een joekel!' - is voorbij. Streekgerechten willen we, producten van de regio, het land proeven én een beetje gezond als het kan. Waar kun je dat beter doen dan bij de boer? Nu de sneeuw is verdwenen, gaat hun Buschenschank eindelijk weer open.