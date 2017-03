Reis naar Oregon in trek door Wie Is De Mol

Het 17de seizoen van WIDM houdt kijkers niet alleen in spanning, maar zorgt ook voor de nodige reislust. De stijging in zoekopdrachten was met name te zien na aflevering vijf en acht, waarin de focus lag op de mooie natuur in de staat. In deze afleveringen trokken de kandidaten per huifkar door het ongerepte landschap en kwamen er schilderachtige beelden voorbij van The Painted Hills.



Dat kijkers van WIDM geïnspireerd raken door de bestemmingen van het programma is niet nieuw. Vorig jaar, toen het werd opgenomen in de Dominicaanse Republiek, steeg het aantal zoekopdrachten met maar liefst 142 procent. Maar, waar het vorig jaar vooral bij dromen bleef, is het aantal boekingen dit jaar wel gestegen bij TIX.nl. Wiep Knol van TIX.nl: ,,Een land als de Dominicaanse Republiek is geschikter als pakketreis en die kun je bij ons niet boeken. Voor een bestemming als Portland boeken mensen wel een los ticket."