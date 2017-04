Ruimbagage vliegtuig wéér fors duurder

GrafiekenRuimbagage meenemen aan boord op een vlucht binnen Europa wordt deze zomer in veel gevallen duurder dan een jaar eerder. Veel luchtvaartmaatschappijen hebben hun tarieven in aanloop naar het vakantieseizoen opgeschroefd, zo constateert vliegticketvergelijker Tix.nl na een steekproef onder dertien vliegtuigmaatschappijen.

Meer dan de helft van de onderzochte maatschappijen heeft het afgelopen halfjaar de tarieven voor bagage verhoogd. De gemiddelde prijsstijging voor vluchten binnen Europa is 21 procent.

Bij Corendon stegen de tarieven gemiddeld zelfs met 30 procent. Een gezin kan dit jaar per retourvlucht 42 euro meer kwijt zijn voor de bagage dan vorig jaar. En als een koffer op het vliegveld onverhoopt zwaarder blijkt dan toegestaan, is de prijsstijging nog groter, want het tarief voor overgewicht is zelfs verdubbeld. In sommige gevallen, zoals bij easyJet, is een extra koffer inchecken goedkoper dan de prijs voor 'overgewicht'.

Verhoging bagagetarieven

Ook Eurowings, Transavia, TUIfly en Wizzair verhoogden meerdere ruimbagagetarieven, bij easyJet en Vueling werd één van de bagagetarieven verhoogd. Onder meer KLM heeft de tarieven in 2017 nog niet aangepast.

Inmiddels hanteert bijna de helft van de onderzochte maatschappijen variabele ruimbagagetarieven. Deze kunnen verschillen per periode en per route of reisafstand. Zo ben je voor een koffer van 22 kilo bij Transavia minimaal 17 en maximaal 42 euro kwijt, terwijl een 15 kilo wegende koffer bij Wizzair ergens tussen de 16 en 55 euro kost. Ook is in onderstaande tabel duidelijk te zien dat je bagage online inchecken een stuk goedkoper is dan op het vliegveld.

Afgelopen jaren

Ook vorig jaar namen de bagagekosten een flinke vlucht. Corendon verhoogde de kofferprijzen toen van 6 naar 8 euro voor een enkele reis, een verhoging van 33 procent. KLM deed dit voor Europese vluchten van 20 naar 25 euro (verhoging: 25 procent). Transavia hield de prijzen gelijk aan het jaar ervoor. 20 euro voor bagage van 15 tot 20 kilo.