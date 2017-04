De luchthaven erkende al - overigens met de maatschappijen - zich te hebben vergist in de passagiersgroei. Maar Schiphol lijkt zich vooral te hebben vergist in de gevolgen van de onbedwingbare groeizucht, in combinatie met zijn fysieke beperkingen. Extra beveiligers kunnen nog wel worden ingezet, maar extra ruimte is er niet meer. Daarnaast heeft de luchthaven zich verkeken op het gedrag van passagiers. Doordat maatschappijen - waaronder KLM voor Europavluchten - vaker geld vragen voor ruimbagage, nemen steeds meer passagiers hun koffers in de hand mee. Dat vergroot de werkdruk bij de beveiligingsposten.



Wie een snelle oplossing voor de problemen zoekt, komt al snel uit op meer beveiligers en controlepunten. Maar zo makkelijk is dat niet. Schiphol gaat nu de in 2014 geopende, voor miljoenen verbouwde beveiligingspost in Terminal 1 (Europese vluchten) weer aanpakken. Net als in de andere hallen gaat ook hier de controle naar een tussenverdieping. Maar in de andere terminals zijn er geen oplossingen meer. Schiphol wijst wel op de komst van de nieuwe A-terminal. Buiten het feit dat die pas in 2023 opengaat, lost deze het probleem niet op: de nieuwe beveiligingsrijen zullen worden opgesoupeerd door de extra reizigersstromen.



Maar het probleem ligt niet uitsluitend bij de beveiliging. Heel Schiphol is vol, niet alleen bij de veiligheidschecks, maar ook de paspoortcontrole daarna, waar volgens Schiphol honderden agenten te weinig beschikbaar zijn om te controleren. En dan heeft Schiphol ook op de platforms en landingsbanen de maximale capaciteit bereikt doordat vrijwel alle mogelijke start- en landingsmomenten zijn vergeven. Dat leidt weer tot oplopende vertragingen, zowel bij vertrekkende als aankomende vluchten.