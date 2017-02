Solovlucht in de skilift- een verdwijnend genoegen

62 keer de wereld rond: geen artiest reist zoveel als Tiësto

16 februari Artiesten leggen heel wat kilometers af in hun privéjet of met de tourbus. Reiswebsite TravelBird onderzocht van 36 internationale artiesten wie het meest bereisd is en concludeerde dat vooral dj's tientallen keren rond de wereld vliegen. Dj Tiësto is in aantal kilometers zelfs meer dan zes keer naar de maan geweest.