Twee Sydney's? Pas ook op voor deze dubbele steden

Milan Schipper uit Vaassen ging deze week viraal nadat hij een ticket boekte naar Sydney, maar niet uitstapte in zijn Australische backpackbestemming . Hij kwam terecht in een besneeuwd Canadese stadje. Het andere Sydney. Hij is lang niet de enige die dat overkomt. Er zijn meer steden die dezelfde naam dragen, maar in werkelijkheid mijlenver uit elkaar liggen.

CheapTickets heeft de meest voorkomende vergissingen in plaatsnamen op een rijtje gezet.

San Jose

Vakantie naar Costa Rica op de planning staan? Let dan goed op met het boeken van je ticket naar hoofdstad San Jose zodat je niet per ongeluk in de Verenigde Staten landt. In de zonnige staat Californië vind je namelijk ook een stad die San Jose heet. En dan heb je ook nog San Jose de Cabo in Mexico. Verwarrend.

Barcelona

Een vliegticket naar Barcelona is normaal gesproken goed betaalbaar, dus als je ineens de hoofdprijs moet betalen voor een retourtje naar de Catalaanse hoofdstad, dan is het heel goed mogelijk dat je per ongeluk Barcelona in Venezuela hebt aangeklikt.

Memphis

De Amerikaanse stad Memphis is dé stad om naartoe te gaan als je groot fan bent van Elvis. Het wereldberoemde landgoed Graceland staat in deze stad. Let op dat je geen tripje boekt naar de gelijknamige stad in Egypte. Dan krijg je piramides in plaats van Graceland.



La Paz

Al weken verheug jij je erop om op het Mexicaanse strand van La Paz te liggen, maar als je vliegtuig landt bevind jij je ineens in een grote stad die gebouwd is op een berg. Indrukwekkend, dat wel, maar je wilde naar het strand in plaats van naar de drukte. Blijkt dat je een ticket geboekt hebt naar La Paz in Bolivia.