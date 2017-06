Vrouwen proppen twee keer zoveel in hun koffer als mannen

Dames nemen gemiddeld 31 kilo bagage mee op vakantie, wat neerkomt op bijna twee setjes kleding per dag, waaronder vijf jurkjes en vier paar schoenen. En om helemaal niets te vergeten, maken vrouwen bijna vier keer meer gebruik van een inpaklijstje dan mannen, zo concludeert de website.



Vooral jonge vrouwen kunnen er wat van. In de leeftijd tot 25 jaar wordt gemiddeld 24 kilo meegesjouwd in de koffer, de handbagage komt daar dan nog bij. Genoeg om op de luchthaven gênant te moeten overpakken als je met het vliegtuig op vakantie gaat. Of ze komen op de terugweg in de problemen omdat kleding en handdoeken door vocht vaak veel zwaarder zijn geworden. Bij een reis van langer dan 22 dagen, neemt het gewicht bij de vrouwen tot 25 jaar weer af. De website vermoedt dat het dan vaak om backpackers gaat.



Luchtvaartmaatschappijen hanteren een maximale hoeveelheid van 23 kilo per koffer die kosteloos mee mag. Wie meer meeneemt moet bijbetalen en als het echt de spuigaten uitloopt een tweede koffer pakken. De maximum toegestane hoeveelheid is namelijk 32 kilo per koffer, meer mag het luchthavenpersoneel niet tillen. In dit overzicht zie je welke prijs en hoeveelheid diverse airlines aanhouden per koffer.