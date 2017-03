Weg met die winterdepressie: op naar de zon!

zomertijdDoor de zomertijd is het al wel langer licht, maar de temperaturen in Nederland laten zich nog niet bepaald zomers noemen. Ben je er wel aan toe? Laat je dan inspireren door de onderstaande bestemmingen. Reiszoekmachine Skyscanner geeft je tips om je winterdepressie de deur te wijzen.

Sardinië, gemiddeld aantal zonuren: 7-8, 6 C

Sardinië is een favoriete plek van veel celebrities maar met een ruime keuze aan aantrekkelijk geprijsde vluchten en hotels, hoef je geen goedgevulde portemonnee te hebben om de Sardijnse zon op jouw gezicht te voelen. Misschien lukt het zelfs om een heel strand exclusief voor jezelf te hebben op het idyllische Isla Mortoria langs de Costa Smerelda, een rustig eilandje in het Noordoosten van Sardinië. Te bereiken per boot, en zeker ook een aanrader als je van duiken houdt.



Aantal vlieguren: 2 uur 20 minuten

Mallorca, gemiddeld aantal zonuren: 7, 17 C

Mallorca 's populaire gezinsvriendelijke beach-resorts zoals Alcudia en Puerta Pollensa zijn vroeg in het seizoen een stuk rustiger. Dat betekent genoeg ruimte om zandkastelen te bouwen en te genieten van de vroege voorjaarszon. Wie zich meer onder het label actieveling schaart, trekt z'n wandelschoenen aan en gaat het bergachtige binnenland in.



Aantal vlieguren: 2 uur 10 minuten

Malta, gemiddeld aantal zonuren: 8, 19 C

Het voorjaar is ook in aantocht in het Mediterraanse gebied. In april vind je in tal van strandbestemmingen prettige temperaturen en warme zon. Zoals op Malta, gunstig gelegen, ergens halverwege tussen Sicilië en Tunesië. Malta is een bijzonder eiland met een rijke geschiedenis. Te zien aan de tempels die behoren tot 's werelds oudste gebouwen. Naast een indrukwekkende natuur die tot uiting komt in ruige rotsen, diepe grotten en wilde bloemen die uitbundig bloeien in het voorjaar. De eilanden Gozo en Comino zijn de broertjes van het grote Malta. Samen vormen zij de Maltezer Archipel.



Aantal vlieguren:

Gozo 3 uur 30 minuten

Sliema - St. Julians Bay 2 uur 35 minuten

St. Julians 2 uur 35 minuten

Qawra - St. Paul's Bay 2 uur 30 minuten

Tenerife, gemiddeld aantal zonuren: 9, 22 C

Tenerife is een goede en relaxte bestemming voor een warme, heel warme, zomervakantie. De komende maanden is het klimaat een stuk milder, maar, oké wel met meer kans op een bui. Hoe dan ook, Tenerife is altijd goed voor een strandvakantie met een verblijf in resorts waar je zich heerlijk laat verwennen. Ontdek ook de vulkaan El Teide en werp een blik in de enorme krater, de derde grootste ter wereld.



Aantal vlieguren: 4 uur 20 minuten

Ibiza, gemiddeld aantal zonuren: 8, 18 C

Ibiza is zoveel meer dan clubs en feesten. Ontdek het rustige, authentieke noorden van Ibiza. Hier wisselen een ruige kust, stille baaien en vele finca's (boerderijen) elkaar af. San Juan en San Miguel zijn perfect om van het voorjaarszonnetje te genieten onder het genot van een anijslikeurtje.



Aantal vlieguren: 2 uur 00 minuten

Rhodos, gemiddeld aantal zonuren: 9, 21 C

Wist je dat het complete centrum van Rhodos stad op de UNESCO Werelderfgoedlijst staat? Het zonnige eiland Rhodos heeft vele historische plaatsen zoals het kasteel van Kritinia, een 16-eeuws Venetiaans fort en een 30 meter hoog beeld van de zonnegod Helios. Het leuke van Rhodos is, is dat er zoveel cultureel- en historisch erfgoed is om het zonnen mee af te wisselen.



Aantal vlieguren: 3 uur 20 minuten

Kaapverdië, gemiddeld aantal zonuren: 10, 25 C

Deze populaire winter- en voorjaarsbestemming ligt niet heel ver van de Canarische Eilanden. Reis je voor het eerst naar Kaapverdië, mis dan in ieder geval het eiland Sal niet. Naast een 8 kilometer zandstrand (!) kan je prachtig snorkelen, surfen of een schildpaddenopvang bezoeken.



Aantal vlieguren: 5 uur 55 minuten

Sint Maarten, gemiddeld aantal zonuren: 9, 30 C

Wil je verzekerd zijn van zon? Dan biedt Sint Maarten 365 dagen per jaar zon, een azuurblauwe zee, meer dan 37 fraaie stranden en baaitjes én een Nederlands en Frans deel (St. Martain). Het eiland is een bijzondere mix van een Carribean vibe en het Franse joie de vivre.



Aantal vlieguren: 9 uur 15 minuten

Dubai, gemiddeld aantal zonuren: 10, 33 C

Zandstranden, spectaculaire architectuur afgewisseld met luxe malls en kleurrijke souks om doorheen te slenteren. Naast zon op zoek naar adreline? Boek dan een woestijnsafari. Maak je klaar voor een rit vol adrenaline en leg je lot in handen van ervaren chauffeurs, die je meevoeren door het spectaculaire landschap in pijlsnelle jeeps.



Aantal vlieguren: 6 uur 30 minuten



*De temperaturen vermeld in het artikel zijn maximale temperaturen in april.