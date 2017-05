8 maanden cel in voor afpersen topman 'fout' beleggingsbedrijf uit Oosterbeek

Kopstukken miljoenenfraude Noordenwind langer vast

23 mei OOSTERBEEK - Twee leidinggevenden van het Oosterbeekse beleggingsfonds Noordenwind annex Hollandsche Wind blijven voorlopig vastzitten. Een van hen, Stefan S. uit Zutphen, had de rechtbank in Amsterdam verzocht of hij voorlopig vrij mocht komen. Dat verzoek is afgewezen.