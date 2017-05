Afpersers van Oosterbeekse oplichters vandaag voor de rechter

De drie werden in januari dit jaar opgepakt tijdens een geheime politieactie. Eén van de mannen belde in december vorig jaar de bestuurders van Noordenwind/Hollandsche Wind. Hij stelde zich voor als 'Jansen'. Hij wist alles af van de oplichting bij het fonds en eiste namens de gedupeerde beleggers geld. Een dag later ontvingen Davy G., Alfred G. en Glenn W. op de Arnhemse begraafplaats Moscowa 35.000 euro in contanten.

65.000 euro

Dat kunstje zou best nog een keer kunnen werken, dachten ze. Op 24 januari sprak het drietal opnieuw af met de Gelderse oplichters. Dit keer op de parkeerplaats van de McDonald's naast GelreDome in Arnhem. Het trio dacht 65.000 in contanten te hebben ontvangen, maar in werkelijkheid ging het om fopgeld, dat werd gegeven door undercover-agent T30. Direct daarna werden ze door een arrestatieteam aangehouden.



De Arnhemmers zijn door de leidinggevenden van de beleggingsfondsen afgeschilderd als vuurwapengevaarlijke criminelen. Alfred: ,,Grove leugens. Wij zijn geen zware criminelen. Ik doe heus wel eens een dingetje: een diefstalletje of rijden zonder rijbewijs. Maar vuurwapens? Echt niet. Die familie De G. liegt en is een oplichtersbende. Gewetenloos mensen oplichten, geld onderling rondpompen en als de heren dan zelf eens worden aangesproken, rennen ze bang naar de politie. Wij hebben ze niet met de dood bedreigd. We zouden alleen maar naar de FIOD stappen. En het geld teruggeven.’’