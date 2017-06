'Als je nu in de Rijn verdrinkt, kan je niet zwemmen'

OOSTERBEEK - ,,Je kan best in de Rijn zwemmen, als je maar goed kan zwemmen en weet wat je doet.’’ Dat zegt Oosterbeker Gerrit Riethorst (72) die dagelijks de rivier induikt. Rijkswaterstraat is het niet met hem eens en waarschuwt met klem: 'Doe het niet!'

De discussie over de gevaren van zwemmen in de Rijn is actueel nadat dinsdag een 17-jarige jongen uit Den Bosch bij Wageningen verdronk. Sterke stroming, koud water; alle argumenten tegen zwemmen in de rivier werden in stelling gebracht. Tot onvrede van Riethorst. ,,De stuwen in Driel en Amerongen zijn dicht. Er staat hier helemaal geen stroming. En het water is haast 22 graden.’’

Duik

Oud-AKZO-medewerker Riethorst verhuisde in 1975 van Doetinchem naar Oosterbeek. Elke dag begint de 72-jarige met een frisse duik in de Rijn. Om 06.00 uur hangt hij zijn kleding en handdoek over zijn fiets en stapt hij de rivier in, vlakbij de spoorbrug tussen Arnhem en Oosterbeek.

Rijnaak

Op uitnodiging van Riethorst zwemt de verslaggever deze vrijdagochtend een stukje mee. Bij een buitentemperatuur van 15 graden is het water heerlijk warm. Voor we de Rijn instappen, wachten we even tot een kleine rijnaak is gepasseerd. Als het schip richting Arnhem is gevaren, merken we nog een lichte stroming. Daarna is het water haast weer roerloos.

Verdronken

Riethorst: ,,Die jongen die in Wageningen jammerlijk verdronken is, hebben ze een paar uur later vierhonderd meter stroomafwaarts gevonden. Als het sterk stroomde, zou hij in die tijd kilometers zijn afgedreven. Ik vind het heel erg sneu voor die jongen en zijn nabestaanden, maar aan de stroming of de kou heeft het niet gelegen. Als je hier verdrinkt, kan je niet goed zwemmen.’’

Speedboot

Riethorst raadt iedereen af die niet goed kan zwemmen – of niet weet hoe de rivier zich gedraagt – het water in te gaan. Echt gevaarlijk zijn volgens hem jetski's en speedboten. ,,Die letten nergens op.’’

Niet!

Stroming of gesloten stuwen, koud of niet; Rijkswaterstaat is duidelijk in het advies over zwemmen in rivieren: ,,Doe het niet’’, zegt woordvoerder Klaske Koopmans. ,,Juist de verschillen maken het gevaarlijk. Aan de oppervlakte is het water aangenaam warm, maar als het dieper wordt, dan zakt de watertemperatuur snel. De rivierbodem is onregelmatig. Het ene moment kan je nog staan en een stuk verderop is het plotseling diep.’’