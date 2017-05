Auto vat vlam tijdens rijden op de A50 bij Renkum

Opnames oorlogsfilm in Wolfheze

27 mei RENKUM/ ANGEREN/ HUISSEN - Alles wat doet denken aan 2017 is zaterdagmiddag verboden op de Duitse Kampweg in Wolfheze. Een Leidense filmcrew met 60 medewerkers strijkt neer, om een korte film op te nemen over de Tweede Wereldoorlog. De film van ongeveer vijf minuten gaat over de Slag om Arnhem en over de bevrijding.