Automobilist vindt bewusteloze fietser midden op weg in Doorwerth

Doodsbange kat na vier dagen uit boom gered

4 april HEELSUM - Zeker vier dagen zat een kat gevangen in een hoge boom in Heelsum. De brandweer kon niks doen, de dierenambulance kwam er zelf ook niet uit. Die schakelde uiteindelijk de hulp in van boomverzorger Jaco van de Pol uit Wageningen.