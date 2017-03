Dief rooft dierenambulance leeg in Renkum

RENKUM - Een dief heeft in de nacht van woensdag op donderdag ingebroken bij een van de voertuigen van Dierenambulance Nederrijn in Renkum. ,,Echt heel vervelend’’, vertelt Thijs Devlin van de hulpdienst voor dieren.

De bus stond bij hem naast het huis aan de Bennekomseweg toen er werd ingebroken. ,,Ik had nachtdienst dus stond de ambulance bij mij op de oprit. 's Ochtends kwam ik er achter dat een van de ruiten was gebarsten. Aanvankelijk dacht ik nog dat het misschien door de zon was gekomen. Maar al snel kwam ik erachter dat dat niet zo was.’’

Iedere euro telt

De dief is er met enkele portofoons, een navigatiesysteem en een dure zaklamp vandoor gegaan. ,,Wij proberen op allerlei manieren geld in te zamelen zodat de dieren in nood zo goed mogelijk kunnen helpen. Iedere euro telt. Het is dus extra zuur dat we dat geld nu moeten gebruiken om de gestolen spullen te vervangen.’’

Vogelgriep

De Dierenambulance Nederrijn heeft in totaal drie ambulances. ,,Het is dus niet zo dat we nu niet in actie kunnen komen’’, vertelt Devlin. ,,Maar het is wel onhandig. De bus die nu naar de garage moet gebruikten we speciaal voor vogels die mogelijk besmet zijn met de vogelgriep. Deze ambulance is namelijk goed te ontsmetten.’’