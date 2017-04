Doodsbange kat na vier dagen uit boom gered

HEELSUM - Zeker vier dagen zat een kat gevangen in een hoge boom in Heelsum. De brandweer kon niks doen, de dierenambulance kwam er zelf ook niet uit. Die schakelde uiteindelijk de hulp in van boomverzorger Jaco van de Pol uit Wageningen.

Nadat de boomverzorger met een touw de boom in was geklommen, kon de kat uit zijn penibele situatie worden gered. Die nam daarop direct de benen, zegt Thijs Devlin van de Dierenambulance Nederrijn. ,,Hij leek in elk geval nog in goede gezondheid.’’

Geen eten

Dat is tenminste te hopen, want volgens Devlin gaat een kat er na twee dagen eten hard op achteruit. De kans dat het beestje na dagen zonder voedsel toch iets heeft opgelopen, is daarom niet uitgesloten. ,,We zagen door een verrekijker dat het beest in de boom ook echt doodsbang was: ogen als schotels, helemaal verstard en z'n pootjes om een tak geklampt.’’

Brandweer

De kat werd vorige week zaterdag voor het eerst opgemerkt door een buurtbewoner. Die wachtte nog even af of het beest zelf naar beneden kon komen, maar belde uiteindelijk de brandweer. Die kon niks doen, want de boom was niet te bereiken met een ladder.

Vervolgens kreeg de dierenambulance een telefoontje. ,,Normaal komen wij er met een creatieve oplossing wel uit. Maar de boom was zo hoog dat dit niet lukte.’’

Kont omlaag

Katten kunnen goed klimmen, maar niet goed afdalen. ,,Daar zijn ze niet op gebouwd’’, legt Devlin uit. ,,Dan schieten ze zonder nadenken een boom in, achter een vogeltje aan ofzo. Maar met de kont omlaag weer naar beneden vinden ze moeilijk.''

De eigenaar van het beestje is al die tijd onbekend gebleven. ,,Eenmaal op grond was hij ook zo snel weg dat we niet hebben kunnen kijken of 'ie was gechipt.''

Volledig scherm De boomverzorger klimt naar boven... © Dierenambulance Nederrijn

Volledig scherm De boom was te hoog voor de brandweer en de dierenambulance. © Dierenambulance Nederrijn