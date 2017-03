Drie verdachten opgepakt voor omvangrijk beleggersbedrog in Oosterbeek

Tijdens een gecoördineerde actie, waaraan meer dan 100 medewerkers van FIOD en OM deelnamen, werden bij vier woningen en vijf bedrijfspanden invallen gedaan. Drie verdachten zijn aangehouden en meerdere auto's werden in beslag genomen.



De huiszoekingen werden verricht in Zutphen, Steenderen, Terschuur en Hengelo. De bedrijfspanden waar een doorzoeking plaatsvond staan in Arnhem, Amersfoort, Lelystad, en Den Haag. Op beeldmateriaal van de FIOD is te zien dat een groot aantal dure auto's en oldtimers in beslag is genomen.



Het onderzoek van de fiscale opsporingsdienst betreft niet alleen Hollandsche Wind, maar ook voorganger Noordenwind. Waar bij Hollandsche Wind belegd zou worden in windmolenparken, zou het ingelegde geld bij Noordenwind in vastgoed gestoken worden. Bij beide beleggingsproducten vermoedt het OM echter fraude, en dat het ingelegde geld anders werd besteed dan beloofd.



