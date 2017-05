Enige vrouw in Nederland met kunsthart krijgt veel reacties op interview

Toll (52) is de enige in de Benelux en een van de elf mensen wereldwijd die een geïmplanteerd kunsthart heeft als finale oplossing. Haar partner woont in Oosterbeek. ,,Zelf zit ik niet meer op Facebook, maar van vriendinnen begreep ik dat er veel reacties zijn geplaatst”, zegt Toll.



Veel mensen schrijven dat ze respect hebben voor het doorzettingsvermogen en de kracht van deze vrouw. Maar er is ook iemand die zich kritisch opstelt: hoeveel geld moet je als samenleving willen uitgeven voor het verlengen van een mensenleven? Anderen reageren daar vervolgens boos op, maar Toll zelf snapt die opmerking wel. ,,Het is een terechte vraag in de gezondheidszorg.”