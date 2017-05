Fraude-expert: Senioren, pas op, jullie zijn de volgende

Roest nam in 2012 tijdens zijn jaarlijkse presentatie bij het Studiecentrum Rechtspleging in Utrecht het Arnhemse Centurion Vastgoed als voorbeeld van een bedrijf dat kenmerken heeft voor potentiële beleggingsfraude. Hij heeft het in deze editie over beleggingsfraude en de zogenoemde ‘rode vlaggen’. ,,Ik zag aankomen dat wat Centurion deed, veel kenmerken van beleggingsfraude vertoonde”, zegt Roest.



Hij licht ook zijn collega’s bij het Openbaar Ministerie (OM) in over Centurion Vastgoed. Hij waarschuwt ze dat het Arnhemse bedrijf een nieuwe beleggingsfraudezaak in wording is. ,,Maar er was nog geen fraude geconstateerd en er werd vanwege prioritering geen actie ondernomen.” Het OM doet dus niks, maar twee jaar later blijkt dat Roest al die tijd gelijk had. Toen hadden de drie oplichters achter Centurion inmiddels wel zo’n 650 nietsvermoedende beleggers ruim 21 miljoen euro afhandig gemaakt. ,,Dat was het moment waarop ik binnen het Openbaar Ministerie nogmaals heb benadrukt dat ze meer moeten gaan werken met risico-indicatoren en eerder moeten ingrijpen bij een beleggingsfraude in wording”, zegt Roest.,,Zorg nou dat je dit soort fraudes in de kiem smoort en voorkom honderden gedupeerden, was mijn boodschap.”