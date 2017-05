Gebben over nieuwe baan na drankincident: Ik krijg een tweede kans

Welk plan voor de Talsmalaan in Oosterbeek wordt het?

9 mei OOSTERBEEK - Lage woningen en bijvoorbeeld ateliers of een bed & breakfast? Of toch liever wonen in luxueuze appartementen en verder niets? Dat zijn samengevat de twee plannen voor de Talsmalaan in Oosterbeek, waartussen op donderdag 11 mei een keuze gemaakt wordt.