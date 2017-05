Gebben wordt waarnemend burgemeester van Losser

ACHTERGROND Zo zit de wereld van dubieuze be­leg­gings­fond­sen in elkaar

7 mei Het blijkt een grote zwendel te zijn: van groene beleggingen tot huizen in Bali. Ruim duizend mensen in heel Nederland raakten miljoenen kwijt aan investeringen bij een Gelders netwerk van oplichters. Verslaggevers van De Gelderlander doken in de duistere wereld van dubieuze beleggingsfondsen.