Hollandsche Wind failliet, curator roept gedupeerden op zich te melden

OOSTERBEEK - Het Oosterbeekse bedrijf Hollandsche Wind, dat door de FIOD verdacht wordt van grootschalige oplichting met beleggingen in windenergie, is failliet.

De rechtbank in Almelo sprak afgelopen week het faillissement uit, kort nadat de FIOD voor de tweede keer beslag had gelegd op rekeningen van de onderneming.

Als curator is Erik van de Loo van advocatenkantoor KienhuisHoving uit Enschede aangesteld. Hij moet er op toezien dat schuldeisers hun geld terugkrijgen, voor zover dat kan.

Inventarisatie

,,We zijn aan het inventariseren welke bezittingen het bedrijf nog had en welke belegde gelden mogelijk nog aanwezig zijn. Pas daarna kan worden bezien of een uitkering aan schuldeisers mogelijk is'', zegt Mark Loef, een bij het faillissement betrokken kantoorgenoot van de curator. ,,Het is nu dan ook nog te vroeg om te zeggen of beleggers iets van hun inleg terug zien.''Loef roept schuldeisers hoe dan ook op zich te melden bij zijn kantoor.

FIOD

De FIOD legde medio december voor de eerste keer beslag op rekeningen van Hollandsche Wind. Het vermoeden bestond dat er sprake was van een piramidespel en dat een deel van het opgehaalde geld gebruikt werd om rendementen uit te keren. Het onderzoek werd gestart na signalen van diverse banken. Zij zagen grote onverklaarbare stortingen op bankrekeningen en meldden dit bij de FIOD.

Rekeningen

Twee weken geleden bevroor de opsporingsdienst van de Belastingdienst opnieuw rekeningen van Hollandsche Wind. Ook werd beslag gelegd op drie woningen en een woning annex kantoorpand in Utrecht, Steenderen, en het Gelderse Hengelo. Daags na de eerste beslaglegging in december, was de monumentale kantoorvilla van Hollandsche Wind in Oosterbeek al verlaten.

Verdachte