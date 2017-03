'Ik heb vanavond een leven gered'

Volledig scherm Martine Hemstede. © Rolf Hensel Een zonnige dag, september 2016. Met vriendin en collega Anne eet ik een hapje in een restaurant in Oosterbeek. Ik kampte al enige tijd met hartritmestoornissen en een verlaagde hartfunctie, maar het leek de goede kant op te gaan. Tijd om dat te vieren dus, hoewel ik me nog niet optimaal voel.



Ik zit nog geen kwartier aan tafel als ik voel dat mijn hart ermee ophoudt. ,,Dit gaat niet goed’’, kan ik nog uitbrengen. Ik denk: dit is het einde van mijn leven. Meteen wordt alles zwart.



Wat daarna gebeurt, weet ik van Anne. Zij heeft mij het verhaal honderd keer verteld. Ik val voorover op tafel. Aan het tafeltje naast ons zit een ervaren verpleegkundige, Hannie, die meteen handelt. Samen met haar schoonzoon zorgt ze ervoor dat mijn hart binnen twee minuten weer klopt.

Steeds als ik daaraan denk, schiet ik vol. Ik heb het aan haar te danken dat ik mijn werk nog kan doen, dat mijn hart goed herstelde en dat ik als alleenstaande moeder nog voor mijn kinderen kan zorgen. Het heeft maar heel weinig gescheeld. Zonder Hannie was ik nu dood geweest. Of had ik ernstig hersenletsel gehad.

Zes maanden later, eind februari 2017. Ik werk en sport weer voorzichtig. Mijn hart reageert goed op de medicijnen, ik ben tamelijk optimistisch over de toekomst. Anne en ik besluiten het bizarre etentje nog eens over te doen. We kiezen voor de zekerheid een ander restaurant en maken daar foute grappen over. We eten heerlijk, kijken terug en vooruit.

Dan komt een vrouw binnen rennen. ,,Help!’’, roept ze. ,,Mijn man heeft een hartaanval in de auto! Bel 112!’’ Ik kijk een verbijsterde Anne aan en zeg: ,,Ik kan reanimeren, ik moet helpen.’’

Ik ren de vrouw achterna. Ze zit in de auto, met haar armen om haar man, die voorover hangt. Ik hoor zijn adem wegstromen.

,,We gaan uw man uit de auto halen, geen zorgen!’’, roep ik met meer moed dan wijsheid. Terug in het restaurant overzie ik de situatie. Tengere jongens achter de bar, veel zwangere vrouwen in de zaak. Shit. Wie gaat die grote man tillen?

Ik vraag de jongens de man uit de auto te halen en hoop maar dat dat goed gaat. Ze houden auto's aan, mensen helpen.

Een telefoon in mijn hand. Alarmcentrale. Kort geeft de vrouw instructies. Dat helpt om mijn kop erbij te houden, want de stress giert door mijn lijf.

Ik moet nu op mezelf vertrouwen, een mep riskeren van een man die misschien helemaal niet buiten kennis is, mijn eigen herbelevingen onder controle krijgen.

Ik zie zijn gezicht grijs worden, hoor weer adem ontsnappen. ,,Dan gaan we NU reanimeren’’, roep ik, en begin meteen met hartmassage. Naast me zit een vrouw die de beademing doet. Overzicht wil ik houden. Haar piepjonge collega coacht ons door de reanimatie heen.

Samen zijn we totaal verbijsterd over deze gebeurtenis, die zo lijkt op mijn eigen ervaring, een halfjaar geleden.

Anne vertelt besmuikt dat ze nog steeds geen reanimatiecursus heeft gevolgd. Dat ze zich vanavond opnieuw machteloos voelde. ,,Ik weet al wat jij morgen als eerste doet’’, zeg ik. We lachen.

De politie neemt de tijd om ons te vertellen dat de man weer hartslag heeft. Dat we het goed gedaan hebben.

Ik heb het gevoel dat ik een groot cadeau heb kunnen doorgeven. De cirkel is rond.