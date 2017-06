Koolmeesje zakt met nest en al in een pijp: 'Dit hebben we nog nooit meegemaakt'

Nadat moeder veilig was, was het de beurt aan de jongen. Die bleken een stuk lastiger uit de pijp te krijgen. Geen van de gereedschappen in de bus was lang en smal genoeg om in de pijp te passen. Uiteindelijk wisten Devlin en zijn collega een soort lepel in elkaar te knutselen waarmee ze bij de kuikentjes konden komen.



,,In de buurt vonden we een metalen pin die in de pijp paste. Door daar een ijzerdraadje aan te maken met een tiewrap konden we bij de jongen komen. Één voor één hebben we ze naar boven geschept. Aanvankelijk dachten we dat we vier jongen moesten redden, maar dat bleken er zes.’’