Opnieuw beslag gelegd in onderzoek naar oplichting Hollandsche Wind

OOSTERBEEK - De FIOD heeft vorige week opnieuw beslag gelegd in het onderzoek naar mogelijke oplichting door het Oosterbeekse bedrijf Hollandsche Wind. Dit beleggingsproduct in windenergie beloofde investeerders hoge rendementen, maar de FIOD vermoed dat er sprake is van grootschalig bedrog.

Nu ook beslag op vastgoed

Net als bij de eerste beslaglegging in december, zijn nu weer meerdere bankrekeningen bevroren. Daarnaast heeft de opsporingsdienst van de Belastingdienst beslag gelegd op vastgoed. Volgens een woordvoerder van de FIOD gaat het om drie woningen en een woning annex kantoorpand. De panden staan in Utrecht, Steenderen, en het Gelderse Hengelo.

Quote De ingelegde bedragen bij beide be­leg­gings­pro­duc­ten zijn vermoedelijk anders besteed dan beloofd. FIOD

Ook Noordenwind, de voorganger van Hollandsche Wind, is meegenomen in het onderzoek. Waar bij Hollandsche Wind belegd kon worden in windenergie, zou het geld bij Noordenwind naar vastgoed gaan. De FIOD denkt echter dat de ingelegde bedragen bij beide omstreden beleggingsproducten anders besteed zijn dan beloofd, en dat er sprake is van een piramidespel of ponzifraude.

Signalen van banken

De FIOD erkende in december dat het onderzoek nog in een vroeg stadium was, maar zei toch al naar buiten te treden om beleggers ervan te weerhouden nog langer in de producten van Hollandsche Wind en Noordenwind te stappen. Het onderzoek is gestart na signalen van diverse banken. Zij zagen grote onverklaarbare stortingen op bankrekeningen en meldden dit bij de FIOD.