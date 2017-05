Rijstrook A12 bij knooppunt Grijsoord weer vrijgegeven

Gemeente zoekt list om concertzaal Oosterbeek af te staan

10:34 OOSTERBEEK - Renkum wil van de concertzaal in Oosterbeek af. Een concertzaal exploiteren is niet haar taak, zo vindt de gemeente. Maar een bord te koop voor het gebouw aan de Rozensteeg zetten kan niet. Want volgens een akte van schenking uit 1889 is dit verboden.