Schoorsteen stort in en veroorzaakt ravage

Arnhem inspireert buitenlandse burgemeesters om te fietsen

16 juni ARNHEM - Dertig burgemeesters vanuit heel Europa en de burgemeester van Rio de Janeiro (Brazilië) en Kampala (Oeganda) waren vrijdag in Arnhem om te bespreken wat ze kunnen doen om hun inwoners meer te laten fietsen. Aanleiding is het grote Velo-city evenement dat deze week in Arnhem en Nijmegen wordt gehouden.