Topmannen beleggingsfonds Noordenwind afgeperst

De leidinggevenden kregen eind december een telefoontje van een man die zich voorstelde als 'Jansen'. Hij wist alles van de oplichting bij het fonds en eiste namens de gedupeerde beleggers geld. Op de Arnhemse begraafplaats Moscowa werd een dag later 35.000 euro in contanten overgedragen.

In januari wilden de afpersers nog meer geld zien. Er werd op 24 januari afgesproken bij de McDonald's naast Gelredome in Arnhem. Aan drie mannen werd 65.000 euro overhandigd. In werkelijkheid betrof het fopgeld, dat werd gegeven door undercover-agent T30. Direct daarna werd het drietal door een arrestatieteam aangehouden.

Miljoenenoplichting

Lees alles over de fraude in ons dossier en lees een uitgebreide reportage over de afpersingszaak in De Gelderlander van dinsdag 9 mei. Ook te zien in de e-paper.