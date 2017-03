Twee verdachten beleggersbedrog langer vast

De rechter-commissaris zag voldoende aanleiding om het voorarrest van de twee verdachten, onder wie Stefan S. uit Zutphen, met minimaal twee weken te verlengen. S. wordt door ingewijden aangeduid als het creatieve brein achter de beleggingsproducten, die met gelikte websites en glanzende brochures vanuit een monumentale villa in Oosterbeek in de markt werden gezet. De advocaat van S. wil niet op de voorgeleiding van zijn cliënt ingaan, omdat de verdachte nog altijd in beperkingen zit en geen contact mag hebben met de buitenwereld. Een advocaat is dan ook gebonden aan die voorwaarden.



Invallen

De verdachten werden afgelopen dinsdag bij een grote gecoördineerde actie van de fiscale opsporingsdienst FIOD en het Openbaar Ministerie aangehouden. Meer dan 100 medewerkers van FIOD en OM deden op diverse plekken in het land invallen. Zo werden in Zutphen, Steenderen, Terschuur en Hengelo (Gld) huiszoekingen gedaan, en werden ook bedrijven in Arnhem, Amersfoort, Lelystad, en Den Haag doorzocht. Naast de drie aanhoudingen werden bij die actie ook meerdere dure auto's en oldtimers in beslag genomen.



Hoge rendementen

Bij beleggingsproducten Hollandsche Wind en Noordenwind konden investeerders geld steken in windmolenparken en vastgoed, tegen hoge rendementen. Die rente werd weliswaar uitgekeerd, maar werd betaald met de inleg van nieuwe beleggers. Volgens de FIOD is er nooit daadwerkelijk geld gestoken in de projecten die door de bedrijven voorgeschoteld werden, en is een groot deel van de inleg voor eigen gewin gebruikt. Verdachte Stefan S. verklaarde in een mail aan De Gelderlander dat zijn compagnons het allemaal uitgaven aan 'drugs en hoeren'.



De FIOD legde in december en februari beslag op rekeningen en vastgoed van Hollandsche Wind. Daarbij werd een bedrag van zo'n 3 miljoen euro veiliggesteld. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat beleggers door de bedrijven, waarachter goeddeels dezelfde mensen schuilgingen, voor 8 miljoen euro zijn opgelicht. En terwijl er beslag was gelegd op de rekeningen, werden door Stefan S. en consorten nieuwe producten - onder meer in zonnepanelen - gelanceerd, om mensen geld afhandig te maken. Met de invallen en arrestaties hoopt het OM daar ook een einde aan te hebben gemaakt.



