Tweede Kamer geschokt door fraudenetwerk: Dit moet stoppen

Madeleine van Toorenburg van het CDA sluit zich hier bij aan. ,,Deze vorm van oplichting neemt schokkende vormen aan. Er is onvoldoende deskundigheid. We slaan nog geen deuk in een pakje boter.



Volgens Van Toorenburg is het zaak dat de deskundigheid bij de instanties vergroot wordt. ,,Slachtoffers die naar de politie gaan en dan niet eens aangifte kunnen doen, dat kan natuurlijk niet. We moeten naast de slachtoffers gaan staan. De daders wanen zich nu onaantastbaar. Ik wil aan de minister gaan vragen wat hij hier aan gaat doen.’’



